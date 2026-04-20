Panoramas gratuitos este 25 y 26 de abril: Mercado de Colores Yungay, Noche de Librerías en el MUT y festival gastronómico en Patronato

El sábado 25 y domingo 26 de abril se realizarán diversas actividades gratuitas para incentivar la lectura. Entre los eventos destacan la Noche de Librerías en el MUT y la Feria del Libro Las Condes. Otro panorama imperdible es la feria gastronómica que se realizará en Patronato, la cual contará con diversos sabores y talleres de cocina.

Este fin de semana se realizarán diversos panoramas para disfrutar en familia, con amigos o simplemente animarse a recorrer la ciudad en solitario. Desde la zona norte hasta el sector oriente de la Región Metropolitana habrá diversas actividades gratuitas para celebrar el Mes del Libro y también para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.

Sabor Fest Patronato

Una actividad entretenida para quienes disfrutan de la gastronomía y tienen interés en adquirir diversos conocimientos sobre el mundo culinario. Esta jornada ofrece sabores sin fronteras, cooking show, talleres y música en vivo.

Fecha: sábado 25 de abril

Horario: 10:30 a 19:00 horas

Lugar: calle Río de Janeiro, entre Santa Filomena y Eusebio Lillo, además de Sagrado Corazón (cercano a la estación Patronato de la Línea 2)

Entrada gratuita.

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Celebración del Mes del Libro en Santiago

En el marco del Mes del Libro se realizarán diversos eventos culturales con entrada liberada. Entre ellos destacan Book Santiago, que se llevará a cabo en el Centro Santa Lucía, y también la Fiesta de la Lectura en el Centro Cultural La Moneda, que contará con talleres de escritura y pódcast, además de actividades con foco en niños y en compartir en familia.

Además, figura la segunda Feria del Libro, que se realizará los días 18, 19, 25 y 26 de abril en el espacio La Factoría, ubicado en el barrio Franklin, donde participarán diversas editoriales e ilustradores. También habrá una variada oferta gastronómica.

Y para quienes desean disfrutar de un paseo rodeado de lo mejor de los productos locales, destaca la tercera edición del Mercado de Colores de Yungay y el Mercado Encantado, ubicado en Concha y Toro, que ofrecerá artesanías, música en vivo, danza y teatro.

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Noche de librerías en el MUT

Un evento entretenido para disfrutar con amigos es la Noche de Librerías en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). La jornada congregará a autores, lanzamientos y firmas de libros, además de gastronomía y música en vivo.

Horario: 19:00 a 23:00 horas

Lugar: El Jardín, piso 3, en el MUT.

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Feria del Libro Las Condes

Una instancia para disfrutar en familia es visitar la Feria del Libro Las Condes 2026, que contará con la participación de diversas editoriales y librerías, además de lanzamientos y firmas de libros, jornadas de cuentacuentos y una zona de trueque.

Fecha: 25 y 26 de abril

Horario: 11:00 a 19:00 horas

Lugar: Apoquindo 6570, en Centro Cultural Las Condes

Entrada liberada, previo canje desde el viernes 17 en el sitio de Corporación Cultural de Las Condes.

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Mercadito Las Telas en Independencia

Durante el 25 y 26 de abril, la comuna de Independencia, Santiago, Chile contará con el Mercadito Las Telas, una feria que reunirá emprendimientos, música en vivo y una variada oferta gastronómica.

Horario: 12:00 a 19:00 horas

Entrada: liberada