Panoramas gratuitos este 25 y 26 de abril: Mercado de Colores Yungay, Noche de Librerías en el MUT y festival gastronómico en Patronato
Por Polet Herrera
20.04.2026 / 16:28
El sábado 25 y domingo 26 de abril se realizarán diversas actividades gratuitas para incentivar la lectura. Entre los eventos destacan la Noche de Librerías en el MUT y la Feria del Libro Las Condes. Otro panorama imperdible es la feria gastronómica que se realizará en Patronato, la cual contará con diversos sabores y talleres de cocina.
Este fin de semana se realizarán diversos panoramas para disfrutar en familia, con amigos o simplemente animarse a recorrer la ciudad en solitario. Desde la zona norte hasta el sector oriente de la Región Metropolitana habrá diversas actividades gratuitas para celebrar el Mes del Libro y también para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
Sabor Fest Patronato
Una actividad entretenida para quienes disfrutan de la gastronomía y tienen interés en adquirir diversos conocimientos sobre el mundo culinario. Esta jornada ofrece sabores sin fronteras, cooking show, talleres y música en vivo.
- Fecha: sábado 25 de abril
- Horario: 10:30 a 19:00 horas
- Lugar: calle Río de Janeiro, entre Santa Filomena y Eusebio Lillo, además de Sagrado Corazón (cercano a la estación Patronato de la Línea 2)
- Entrada gratuita.
Celebración del Mes del Libro en Santiago
En el marco del Mes del Libro se realizarán diversos eventos culturales con entrada liberada. Entre ellos destacan Book Santiago, que se llevará a cabo en el Centro Santa Lucía, y también la Fiesta de la Lectura en el Centro Cultural La Moneda, que contará con talleres de escritura y pódcast, además de actividades con foco en niños y en compartir en familia.
Además, figura la segunda Feria del Libro, que se realizará los días 18, 19, 25 y 26 de abril en el espacio La Factoría, ubicado en el barrio Franklin, donde participarán diversas editoriales e ilustradores. También habrá una variada oferta gastronómica.
Y para quienes desean disfrutar de un paseo rodeado de lo mejor de los productos locales, destaca la tercera edición del Mercado de Colores de Yungay y el Mercado Encantado, ubicado en Concha y Toro, que ofrecerá artesanías, música en vivo, danza y teatro.
Noche de librerías en el MUT
Un evento entretenido para disfrutar con amigos es la Noche de Librerías en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). La jornada congregará a autores, lanzamientos y firmas de libros, además de gastronomía y música en vivo.
- Horario: 19:00 a 23:00 horas
- Lugar: El Jardín, piso 3, en el MUT.
Feria del Libro Las Condes
Una instancia para disfrutar en familia es visitar la Feria del Libro Las Condes 2026, que contará con la participación de diversas editoriales y librerías, además de lanzamientos y firmas de libros, jornadas de cuentacuentos y una zona de trueque.
- Fecha: 25 y 26 de abril
- Horario: 11:00 a 19:00 horas
- Lugar: Apoquindo 6570, en Centro Cultural Las Condes
- Entrada liberada, previo canje desde el viernes 17 en el sitio de Corporación Cultural de Las Condes.
Mercadito Las Telas en Independencia
Durante el 25 y 26 de abril, la comuna de Independencia, Santiago, Chile contará con el Mercadito Las Telas, una feria que reunirá emprendimientos, música en vivo y una variada oferta gastronómica.
- Horario: 12:00 a 19:00 horas
- Entrada: liberada