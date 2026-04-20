Cuba confirma reunión con EE.UU. en La Habana y prioriza fin del “cerco energético”

El gobierno cubano reconoció este lunes el encuentro bilateral, pero negó que Washington impusiera un ultimátum para liberar presos políticos. La isla exigió el levantamiento del bloqueo a sus importaciones de combustible, responsable de los masivos apagones.

(EFE) – La Habana confirmó la reciente celebración de una reunión entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos en territorio cubano, en medio de las crecientes tensiones bilaterales.

Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería, declaró al diario oficial Granma que el encuentro se realizó “recientemente” y que en él no se establecieron “plazos” ni “planteamientos conminatorios” , contradiciendo informaciones de medios estadounidenses que hablaban de un ultimátum de dos semanas para liberar a presos políticos relevantes.

Cuba prioriza el fin del bloqueo energético

García del Toro enfatizó que “la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad” para la delegación cubana. Calificó esta medida, impuesta por Washington desde enero, como “un castigo injustificado a toda la población cubana” y “un chantaje a escala global”.

La isla sufre extensos apagones y una paralización casi total de su actividad económica debido a esta restricción.

Según Granma, por EE.UU. participaron “secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, mientras que Cuba estuvo representada “al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores”. La confirmación oficial se produce días después de que medios como Axios publicaran, citando fuentes anónimas, que el encuentro ocurrió el pasado 10 de abril y que Washington habría exigido la liberación de los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. EFE solicitó aclaraciones a ambas partes sin obtener respuesta hasta el cierre.