La ministra de Defensa, Maya Fernández, suspendió su participación oficial en Nueva York y retornará al país por el presunto hackeo que sufrieron los correos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que integran el Estado Mayor Conjunto.

La Secretaria de Estado fue instruida por el presidente Boric a regresar al país y monitorear las consecuencias de la vulneración informática, lo que más tarde fue confirmado por el Ministerio de Defensa.

“Frente a los hechos conocidos en relación con la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el Presidente de la República ha instruido a la Ministra de Defensa Nacional retornar al país para liderar la respuesta frente a estos hechos”, señalaron.

Asimismo, añadieron que: “El Gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”.

De esta manera, la ministra Fernández no logró participar del homenaje al ex presidente Salvador Allende, su abuelo, que se realizó esta jornada en la conmemoración de los 50 años del discurso del ex mandatario en la Asamblea de la ONU.

Sobre lo mismo, la Comisión de Defensa Nacional citó a la ministra, en conjunto con el subsecretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto para una sesión extraordinaria para el próximo 27 de septiembre.

Esta citación se da con motivo de dar cuenta de la filtración de correos electrónicos por parte del grupo hacker Guacamaya, el que, de acuerdo a Interferencia, corresponderían a cerca de 400 mil correos del órgano asesor del Ministerio de Defensa integrado por el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea.