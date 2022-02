Este martes se reveló un informe de la Contraloría General de República (CGR) donde se indica que la futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, debió devolver $1.127.091 en agosto de 2014, luego de haberse detectado una serie de horas extras irregulares cuando trabajó en el municipio de Providencia.

El hecho ocurrió cuando la ex seleccionada nacional fue jefa del Departamento de Deporte en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la comuna entre 2013 y 2016, y tuvo un periodo de vacaciones en 2014, consignó Bío Bío.

Benado comenzó a trabajar por contrato el 1 de enero de 2014, luego de anteriormente haber estado haciéndolo como funcionaria a honorarios. Fue en ese momento cuando se tomó vacaciones entre el 4 y el 24 de febrero de dicho año, firmó el libro de asistencia y recibió el pago de horas extraordinarias.

Contraloría realizó una investigación y determinó que “se pudo apreciar que, conforme a los registros de control de asistencia examinados, la citada funcionaria aparece firmando regularmente en el mes de febrero de 2014, en circunstancias que se encontraba ausente, situación que motivó el pago de horas extraordinarias por ese mismo mes”.

De acuerdo con el ente regulador, las vacaciones de Benado fueron de carácter irregular, ya que solo llevaba un mes contratada por el municipio, pese a haber estado anteriormente trabajando, pero como funcionaria a honorarios.

Finalmente, la CGR reveló que la futura ministra debió devolver el dinero por el periodo de febrero de 2014, lo que quedó registrado con los comprobantes de ingreso del 6 de agosto de 2014. El primero por $427.919 y el segundo por $699.172.

¿Qué dijo Benado?

Consultada sobre la situación, Benado señaló que se trató de un “un error administrativo”. Además, indicó que el gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, estaba en conocimiento de la situación.

“Yo lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido. La situación en particular efectivamente sucede en 2014, llevaba varios meses trabajando a honorarios en la Municipalidad de Providencia y pasé a contrata. Y a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones”, dijo en entrevista con La Tercera.

“Me fui de vacaciones sin saber de esta situación y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales. Luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que me tomé. Esa es la situación puntual”, agregó.

“El gabinete del presidente estaba en conocimiento de estas situaciones“, finalizó.

Reacciones políticas

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Ascencio dijo que “de ser ciertas las denuncias (…) creo que es un hecho extremadamente grave y, más que pensar de que pareciera ser que el proceso de revisión de antecedentes tiene serias deficiencias, uno naturalmente piensa en que la señora ministra designada tiene otras denuncias ya también y esas otras denuncias, especialmente las de maltrato laboral, creo que son también graves”.

“Aquí ha ocurrido, claro, la devolución de dineros por horas extra no trabajadas, pero a raíz de que la Contraloría la obligó”, añadió.

En ese sentido, Ascencio sostuvo que “estos antecedentes, más los otros, debieran ser considerados rápidamente por el presidente electo, y tengo la impresión de que el deporte, las políticas deportivas, los deportistas en Chile merecen definitivamente otro nivel de jefatura y probablemente esta situación ya es intolerable”.

Por su parte, el diputado y ex militante del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Celis indicó que el caso “habla de una práctica lamentablemente frecuente en los municipios de falta de control, en muchas ocasiones, y por lo tanto se hacen procedimientos que no corresponden”.

“Lo importante acá es que esto está subsanado y que la ministra no tiene temas pendientes y que fue subsanado por la acción de la Contraloría en su momento, y por la acción diligente de la ministra también”, sentenció.

Finalmente, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis le envío un directo mensaje al futuro mandatario: “presidente Boric, hay valores y principios que no se transan, como es la probidad, y usted designó a una ministra del Deporte que la Contraloría detectó que el año 2014 fue contratada por el municipio de Providencia y que el municipio de Providencia le pagó en el mes de febrero del año 2014 estando de vacaciones en Brasil”.

“Chile no merece a una ministra del Deporte que se haya comportado de esa forma y por eso lo llamo a que reflexione y que le dé una señal al país, y que en definitiva pueda remover o pueda de alguna forma repensar y nombrar a otra persona que merezca y esté a la altura de lo que usted espera o ha prometido de estándar de los nombres de los ministros y ministras que Chile merece en su futuro gobierno”, finalizó.