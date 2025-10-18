Ministra Adriana Delpiano visita a tripulantes de helicóptero accidentado y actualiza su estado: “Están fuera de riesgo vital”

La secretaria de Estado detalló que los tres "se encuentran de buen ánimo, pasaron buena noche y están siendo evaluados".

Este sábado, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, visitó a los tres funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que sobrevivieron al accidente de helicóptero durante una expedición a los Campos de Hielo Sur.

La aeronave despegó el jueves de una base área del sur con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto con ella, siendo ubicada este viernes. Producto del accidente falleció Sergio Hidalgo, capitán y piloto de la institución.

Delpiano visita a pilotos

La ministra Delpiano sostuvo que los tres tripulantes están fuera de riesgo vital y con lesiones de mediana gravedad. “Se encuentran bastante más tranquilos, están muy bien atendidos, con mucho cariño por parte de la FACh y por parte del personal que los atiende”.

“He podido conversar con las tres personas, los tres se encuentran de buen ánimo, pasaron buena noche y están siendo evaluados (…). Yo realmente felicito al hospital no solo por el apoyo humano, sino que también por el apoyo psicológico que están recibiendo los tres”, agregó.

Consultada sobre si los funcionarios aportaron información de lo ocurrido, la secretaria de Estado informó que no. “Ya habrá tiempo suficiente si es que tienen algún antecedente que entregar, pero no ha sido hoy el momento, lo serán los próximos días”, sostuvo.

Respecto al piloto que murió en el accidente, Delpiano indicó que “todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo del capitán, poder traerlo a Santiago”, precisando que el traslado podría realizarse mañana domingo 19 de octubre.