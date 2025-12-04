Ministerio de Salud emite alerta alimentaria por listeria en sándwich ave pimentón

El organismo instó a las personas que tengan en su domicilio productos afectados a que "se abstengan de consumirlos". ¿Qué es la listeriosis y cuáles son sus síntomas?

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en un sándwich ave pimentón de la marca Fresco.

Desde el organismo detallaron que los productos, elaborados por Arco Alimentos Ltda, tienen de fecha de elaboración el 14 de noviembre y fecha de vencimiento el 4 de diciembre.

En un comunicado, el Minsal realizó un llamado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta sanitaria a que “se abstengan de consumirlos“.

“En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud“, agregaron.

La autoridad sanitaria detalló que inspeccionará la instalación de elaboración y realizará las acciones correspondientes para retirar el producto del mercado. Además, anunciaron un sumario sanitario al lugar de expendio del producto en cuestión.

¿Qué es la listeria?