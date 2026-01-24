Ministerio de Salud descarta suspensión de tratamientos de pacientes bajo la Ley Ricarte Soto: Revisa la declaración

La Subsecretaría de Salud señaló que “todos los beneficiarios actuales cuentan con la continuidad garantizada de sus tratamientos”.

Este sábado, el Ministerio de Salud (Minsal) descartó la suspensión de los tratamientos de los pacientes bajo la Ley Ricarte Soto, encargada de financiar tratamientos de enfermedades poco frecuentes.

El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, aseguró que la iniciativa está virtualmente congelada, afectando la implementación de 39 tratamientos ya admitidos.

En un comunicado, la Subsecretaría de Salud Pública afirmó que “no existe suspensión de tratamientos para los pacientes actualmente beneficiarios de la Ley Ricarte Soto”, recalcando que “todos los beneficiarios actuales cuentan con la continuidad garantizada de sus tratamientos”.

Asimismo, la autoridad de salud aclaró que lo que se ha suspendido es el proceso de “evaluación de tecnologías sanitarias candidatas a ser incorporadas a la Ley Ricarte Soto, las cuales aún no forman parte de la ley”.

En esa línea, recordaron que “en junio de 2025, el Minsal ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley N°20.850, cuyo objetivo principal es aumentar los recursos del fondo actual con el que cuenta Ley Ricarte Soto”, propuesta que cuenta con su correspondiente informe financiero.