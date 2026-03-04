País salud

Ministerio de Salud confirma brote de dengue en Rapa Nui: Hay 4 casos positivos y otros 5 sospechosos

Por CNN Chile

04.03.2026 / 10:12

{alt}

La autoridad sanitaria además consignó que desde enero a la fecha se ha descartado un total de 79 casos por exámenes de laboratorio.

Durante las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de dengue en la isla de Rapa Nui, en territorio insular chileno.

Desde la autoridad sanitaria se reportó que hay un total de 4 casos positivos, de los cuales 1 es importado y los otros 3 son autóctonos.

Del mismo modo, se consignó que hay 5 casos sospechosos, y además hay otros 79 que han sido descartados por Laboratorio HHR desde enero hasta esta fecha.

Sobre las medidas tomadas, el Minsal informó que ya se fumigaron tres sectores en un radio de 200 metros a la redonda de donde se detectaron casos positivos.

Estas son Hanga PikoAv. Pont; Tahai MiradorMiru; y Te Hoe Manu.

Como recomendación, la autoridad hizo un llamado a acudir al Hospital Hanga Roa en caso de síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular, náuseas o vómitos y erupciones o manchas rosadas en la piel.

Ministerio de Salud confirma brote de dengue en Rapa Nui: Hay 4 casos positivos y otros 5 sospechosos

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País Incendio afecta bodegas de la ZOFRI en Iquique: Equipos de emergencia trabajan en el lugar
Quedan menos de 100 días para el Mundial 2026: Revisa aquí las fechas clave, repechaje y más
Tras quiebre con Kast: Presidenta del Frente Amplio dice que "nosotros pudimos hacer un buen traspaso con el gobierno de Piñera"
Ministerio de Salud confirma brote de dengue en Rapa Nui: Hay 4 casos positivos y otros 5 sospechosos
Temblor se registra en la Región de Coquimbo: Senapred evalúa daño a personas e infraestructura
José Antonio Kast se reúne con su futuro gabinete: Tendrán jornada de trabajo y coordinación