Ministerio de Salud confirma brote de dengue en Rapa Nui: Hay 4 casos positivos y otros 5 sospechosos

Durante las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de dengue en la isla de Rapa Nui, en territorio insular chileno.

Desde la autoridad sanitaria se reportó que hay un total de 4 casos positivos, de los cuales 1 es importado y los otros 3 son autóctonos.

Del mismo modo, se consignó que hay 5 casos sospechosos, y además hay otros 79 que han sido descartados por Laboratorio HHR desde enero hasta esta fecha.

Sobre las medidas tomadas, el Minsal informó que ya se fumigaron tres sectores en un radio de 200 metros a la redonda de donde se detectaron casos positivos.

Estas son Hanga Piko – Av. Pont; Tahai Mirador – Miru; y Te Hoe Manu.

Como recomendación, la autoridad hizo un llamado a acudir al Hospital Hanga Roa en caso de síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular, náuseas o vómitos y erupciones o manchas rosadas en la piel.