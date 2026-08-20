Ministerio de Salud amplía alerta sanitaria a regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por el sistema frontal

El Ministerio de Salud (Minsal) amplió la alerta sanitaria decretada por emergencia hidrometeorológica para las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

La medida, que inicialmente regía en Atacama y Coquimbo, busca tener las “herramientas necesarias” para responder a las afectaciones producidas por los sistemas frontales que han afectado dichas zonas.

Desde el Minsal señalaron que la alerta “otorga facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, a las seremis y servicios de salud, permitiéndoles movilizar con mayor rapidez los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para enfrentar la emergencia”.

La extensión, además, ocurre debido a la constatación de zonas aisladas y problemas de conectividad que pueden impactar en la derivación y acceso a los servicios de salud de la población.

A ello se suma la interrupción de servicios básicos y la existencia de infraestructura de salud dañada.

La subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, señaló que “la alerta permite evaluar y ordenar la contratación y traslado de personal; la realización de trabajos extraordinarios; la adquisición directa de bienes, servicios, equipamiento e insumos, entre otras medidas”.

Alerta sanitaria en regiones de Tarapacá y Antofagasta

La autoridad sanitaria entregó algunas recomendaciones para los habitantes de las zonas afectadas, particularmente sobre el consumo de agua potable, limpieza de viviendas afectadas por barro y exposición a aguas servidas.

Consumo de agua:

Prefiera agua proveniente de la red pública, embotellada o distribuida por camiones aljibe o estanques dispuestos por la empresa sanitaria o la municipalidad en el marco de la emergencia.

El agua que se distribuye a través de camiones aljibes o estanques se puede consumir directamente, pero como medida de refuerzo, se recomienda hervirla.

Si no dispone de agua potable, hiérvala por al menos 1 minuto. Déjela enfriar y almacénela en recipientes limpios y con tapa.

Si no puede hervir el agua, desinféctela con cloro. Agregue 10 gotas de cloro doméstico sin aroma por cada litro de agua. Espere 30 minutos antes de consumirla. El agua debe tener un leve olor a cloro; si no lo tiene, repita la dosis y espere otros 30 minutos.

Desinfectar viviendas: