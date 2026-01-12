Cancillería condena represión en Irán y llama a la comunidad internacional a actuar

El Ministerio de Relaciones Exteriores apuntaron a Irán por "la violenta represión y violaciones a los derechos humanos" como respuesta a las manifestaciones que se mantienen desde el 28 de diciembre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó mediante un comunicado la respuesta de Irán a las manifestaciones que continúan en el país, la cual ha provocado la muerte de cientos de personas.

“El Gobierno de Chile expresa su enérgica condena por la violenta represión y violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Irán en respuesta a las manifestaciones que se desarrollan en ese país, en rechazo a la falta de libertad política, las malas condiciones económicas y la limitación de derechos”, dice la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además de las muertes causadas por la represión del régimen iraní, en el comunicado, se critica que este actuar ha causado detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y una represión sistemática.

“Chile hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación en defensa de la vida y el respeto pleno a los derechos humanos, en especial de las mujeres y niñas, para que se eliminen leyes y prácticas discriminatorias y de violencia, que atentan contra su dignidad, libertad y desarrollo”, se agrega en el comunicado.

¿Qué está pasando en Irán?

Las movilizaciones contra el régimen iraní iniciaron el pasado 28 de diciembre en medio de la crisis económica que sufre el país. Los protestantes, en su mayoría jóvenes, se han posicionado en contra de los valores ideológicos que ha impuesto el régimen de los ayatolás, sistema que rige Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

A la fecha del 12 de enero, las cifras de manifestantes fallecidos superan las 500, según organismos no gubernamentales. A esto, se le añade que el país lleva 4 días de apagón sin acceso a internet. Los datos de conectividad del país muestran que desde el 9 de enero, apenas el 1% del país tiene acceso a internet.

La situación ha escalado a nivel mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con atacar Irán si es que el régimen ataca con fuerza letal contra los civiles.

A pesar de esta advertencia, el mandatario de los Estados Unidos señaló que Irán “está llamando para negociar”, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que desde Teherán están dispuestos a negociar con EE.UU., pero que están preparados para la guerra.