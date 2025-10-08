Ministerio de Agricultura solicitó renuncia de José Guajardo, director del SAG

Asumirá como subrogante Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

El Ministerio de Agricultura informó que solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes, director nacional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

La decisión se tomó luego de “un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”, indicaron desde la cartera.

Guajardo llegó al SAG el 1 de agosto de 2023, tras ser nombrado mediante concurso de Alta Dirección Pública.

De ese modo, asumirá como subrogante Óscar Camacho Inostroza, quien se desempeña como jefe de la División de Control de Fronteras.

Camacho es médico veterinario de la Universidad de Chile y cuenta con más de 30 años de trayectoria en el SAG, tiene experiencia en cargos directivos como la Subdirección Nacional y la Dirección Regional de Antofagasta.

“Su experiencia técnica y conocimiento profundo del servicio, junto con el acompañamiento del equipo ministerial, aseguran continuidad y estabilidad en esta etapa de transición”, señaló el Ministerio, que también agradeció la gestión de Guajardo e informó que Camacho “permanecerá en el cargo desde el 9 de octubre”.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, afirmó que esta modificación “busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones. Confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.