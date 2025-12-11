Ministerio de Agricultura entrega alternativas de menú para las fiestas de fin de año: Opciones van desde $30 mil a $37 mil

Los menús propuestos incluyen papas, ensaladas, aliños, marraqueta y pan de Pascua.

Faltan pocas semanas para la Navidad y Año Nuevo, fecha donde las familias se organizan para cenar juntas.

En ese contexto, el Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) entregaron opciones de menú para disfrutar las comidas durante este fin de año.

Un menú navideño tiene un costo mínimo de $34.196 en supermercado, si se considera la opción sobrecostilla y pulpa de cerdo sin hueso; y un precio máximo de $37.199 para la opción de posta negra y trutro entero de pollo.

Si los productos son adquiridos en comercios locales, el costo fluctúa desde los $30.156 para posta negra y trutro entero de pollo hasta $35.419 para sobrecostilla y pulpa de cerdo sin hueso.

Los dos menús incluyen papas, ensaladas, aliños, marraqueta y pan de Pascua.

En la planificación se consideró oferta en supermercados y en comercios tradicionales en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

“Lo que tenemos hoy es un menú navideño para cuatro personas que combina diferentes opciones de carnes, carnes blancas, carnes rojas, además de acompañamientos y pan de Pascua. Lo más importante es que los precios de estas canastas pueden variar entre los $30.000 y los $37.000. Estamos hablando de alrededor de $7.000 de posibles ahorros, según qué tipo de canasta decidamos comprar y en qué tipo de canal de venta”, comentó la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández.

Por su parte, la directora de Odepa, Andrea García, llamó a la población a buscar las mejores ofertas en los distintos puntos de abastecimiento.

“La invitación, como siempre, es a cotizar, a elegir aquellos alimentos que nos permitan tener un buen manejo del presupuesto familiar y a disfrutar estas fiestas, prefiriendo el consumo de frutas y verduras que nos ayudan con una canasta que sea más saludable”, señaló.

Las autoridades también hablaron sobre el pavo, un producto que se consume durante las fiestas de fin de año. Y durante las últimas semanas se ha observado una disminución de aproximadamente 10% en el precio del kilo.

“Lo vimos cerca de $13.000 el kilo en noviembre y octubre y hoy está entre $12.000 y $11.000 el kilo. Esto es una buena noticia respecto de la situación de los últimos meses, aunque está más caro que el año pasado en la misma fecha. Se han cerrado algunas plantas productoras de pavo, por lo que el abastecimiento es un poco menor. Si comparamos el precio año a año vemos un aumento en los precios, pero han ido bajando y esperamos que sigan bajando durante estas semanas”, detalló la ministra.