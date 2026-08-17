Mineduc suspende clases en cuatro regiones del norte por sistema frontal

La tarde de este lunes, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases en diversas regiones debido al sistema frontal que afectará la zona.

La medida regirá durante este martes 18 de agosto, rigiendo tanto para los recintos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

¿Dónde no habrá clases este martes 18 de agosto?

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta: comunas de Tocopilla , Taltal , Sierra Gorda , Mejillones y Antofagasta .

, , , y . Región de Atacama