Mineduc define calendario escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases en todo Chile?

Las vacaciones de invierno tendrán distintas fechas de inicio de acuerdo a la región. En Aysén y Magallanes, por ejemplo, los estudiantes tendrán tres semanas de receso "en atención a las particularidades territoriales y climáticas de cada zona".

El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó el calendario escolar 2026 para todas las regiones del país, dejando establecidas las fechas de inicio de clases, vacaciones de invierno y cierre de año.

El calendario fue diseñado para “garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema escolar, teniendo en cuenta las particularidades de cada región”.

De esa manera, se determinó que todo el país dará inicio al año escolar 2026 el lunes 2 de marzo, día en que ingresarán los profesores para la planificación del comienzo de las clases.

Mientras que los estudiantes de todos los niveles ingresarán a clases el miércoles 4 de marzo.

El Mineduc también señaló que “cada comunidad educativa tendrá la posibilidad de determinar qué actividades académicas desarrollará en torno a las distintas conmemoraciones nacionales e internacionales“.

Dichas actividades deberán ser incorporadas en la planificación escolar, “siempre en coherencia con el plan de estudios. Cuando una conmemoración ocurra en sábado o domingo, la comunidad podrá definir si la actividad se realiza el día hábil previo o el siguiente”.

Calendario escolar 2026: ¿Cuándo son las vacaciones de invierno?

Respecto a las vacaciones de invierno, tendrán distintas fechas de inicio de acuerdo a la región.

Desde Antofagasta a Los Ríos, el receso comenzará el lunes 22 de junio y terminará el viernes 3 de julio, con el retorno programado para el lunes 6 de julio de 2026.

Mientras que en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá las vacaciones de invierno serán desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio, con el retorno el lunes 27 de julio de 2026.

En tanto, en la Región de Los Lagos el descanso será desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio, volviendo a clases el lunes 20 de julio de 2026.

Por su parte, en Aysén y Magallanes tendrán un receso de tres semanas, el cual comienza el lunes 29 de junio y termina el viernes 17 de julio, con el retorno para el lunes 20 de julio de 2026. Esta decisión se tomó “en atención a las particularidades territoriales y climáticas de cada zona”.