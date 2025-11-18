Mineduc define calendario: ¿Cuándo comienzan las vacaciones para los escolares en Chile?

El Ministerio de Educación (Mineduc) estableció las fechas de cierre del año escolar 2025, diferenciando por región y por tipo de jornada.

Las vacaciones de verano 2025 para los escolares chilenos ya tienen fecha de inicio confirmada por el Ministerio de Educación (Mineduc), a través de los calendarios oficiales regionales.

La mayoría de los estudiantes comenzará su periodo estival durante las primeras semanas de diciembre, variando según la modalidad educativa del establecimiento.

De acuerdo con la planificación, el año escolar en Chile debe cumplir con una duración mínima de 38 semanas para los colegios con jornada escolar completa diurna (JEC) y 40 semanas para aquellos que no cuentan con JEC.

La fecha de término de clases se estructura principalmente en dos grupos a lo largo del país, con la excepción de las regiones más australes:

Cierre mayoritario (Arica y Parinacota a Los Ríos):

Establecimientos con JEC: Viernes 5 de diciembre .

. Establecimientos sin JEC: Viernes 19 de diciembre.

Este calendario aplica a la gran mayoría de las regiones, incluyendo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

Zonas australes (Aysén y Magallanes):

Las regiones de Aysén y Magallanes contarán con un calendario ligeramente extendido, debido a condiciones climáticas y de planificación. En estos territorios, el último día de clases será:

Establecimientos con JEC: Viernes 12 de diciembre .

. Establecimientos sin JEC: Viernes 26 de diciembre.

Consideraciones para cuarto medio y EPJA

Para los alumnos que cursan el último año de enseñanza media, las fechas de cierre son anticipadas. El lunes 24 de noviembre fue fijado como el día de cierre de actas para todos los estudiantes de 4° Medio a nivel nacional, preparándose dos semanas antes de la rendición de la PAES.

En cuanto a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), las clases culminan en noviembre, variando principalmente entre el 21 y el 28 de ese mes, dependiendo de la región.

Es importante destacar que el Mineduc señala que los colegios particulares pagados pueden manejar fechas de término de clases distintas a las establecidas en el calendario regional oficial, por lo que las familias deben consultar directamente con sus respectivos establecimientos.