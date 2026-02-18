Millonario contrabando en el Aeropuerto de Santiago: Condenan a sujeto por intentar ingresar con 30 mil dólares a Chile

El sujeto ingresó al país en abril de 2024 desde Estados Unidos, portando, de forma oculta en su vestimenta y calcetines la suma de US$ 30.700 en fajos de 100 dólares.

Un hombre chileno de 27 años fue condenado ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de contrabando de dinero.

De esta forma, se convirtió en la primera condena por dineros ingresados ilegalmente a través del Aeropuerto de Santiago.

A través de un procedimiento abreviado, la Fiscalía Occidente obtuvo ante el tribunal una pena de 541 días de presidio; el pago de una multa de $5.340.000 y el comiso (incautación) de US$20.700.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el sujeto ingresó al país en abril de 2024, desde Los Angeles (Estados Unidos), portando de forma oculta la suma de US$ 30.700, que no informó a las autoridades respectivas.

Los dólares estaban repartidos en distintas partes de su vestimenta y en su equipaje, lo que fue descubierto por personal aeroportuario, cuando al revisar su maleta se encontraron distintos fajos de billetes de 100 dólares escondidos en calcetines y otros elementos.