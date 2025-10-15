Millonaria infidelidad: Hombre deberá pagar $70 millones a su exesposa tras engañarla y contagiarla con infección de transmisión sexual

La Corte Suprema confirmó el fallo que sentenció al sujeto, luego que se acreditara que contagió a su esposa con gonorrea en 2018.

La Corte Suprema confirmó el fallo que ordenó a un hombre indemnizar con $70 millones a su exesposa luego de engañarla y, además, de contagiarla con una infección de transmisión sexual.

Según los antecedentes, dados a conocer por Radio Biobío, se rechazó un recurso de casación interpuesto por la parte demandada, luego de que se acreditara que la contagió con gonorrea en 2018 en la comuna de Frutillar.

El fallo indicó que, luego del contagio, la mujer tuvo que ser “sometida a humillantes tratamientos ginecológicos, farmacológicos, y actualmente a psiquiátricos y psicológicos ante el grave daño físico y emocional que se le ha proferido”.

Además, se indica que “el demandado ha actuado con culpa al incumplir el debido cuidado que tenía para con su pareja, por cuanto al momento de tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio sin la debida protección, no podía menos que prever que se podía contagiar de una enfermedad de transmisión sexual”.

A raíz de este razonamiento, la Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones que había fijado la indemnización a su favor en $70 millones.