País judicial

Millonaria infidelidad: Hombre deberá pagar $70 millones a su exesposa tras engañarla y contagiarla con infección de transmisión sexual

Por CNN Chile

15.10.2025 / 11:25

{alt}

La Corte Suprema confirmó el fallo que sentenció al sujeto, luego que se acreditara que contagió a su esposa con gonorrea en 2018.

La Corte Suprema confirmó el fallo que ordenó a un hombre indemnizar con $70 millones a su exesposa luego de engañarla y, además, de contagiarla con una infección de transmisión sexual.

Según los antecedentes, dados a conocer por Radio Biobío, se rechazó un recurso de casación interpuesto por la parte demandada, luego de que se acreditara que la contagió con gonorrea en 2018 en la comuna de Frutillar.

El fallo indicó que, luego del contagio, la mujer tuvo que ser “sometida a humillantes tratamientos ginecológicos, farmacológicos, y actualmente a psiquiátricos y psicológicos ante el grave daño físico y emocional que se le ha proferido”.

Además, se indica que “el demandado ha actuado con culpa al incumplir el debido cuidado que tenía para con su pareja, por cuanto al momento de tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio sin la debida protección, no podía menos que prever que se podía contagiar de una enfermedad de transmisión sexual”.

A raíz de este razonamiento, la Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones que había fijado la indemnización a su favor en $70 millones.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Violento portonazo en La Reina: Adulto mayor de 62 años fue golpeado y quedó inconsciente al intentar evitar el robo de su vehículo
Apple anuncia sorpresivamente los nuevos iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro con chip M5
"Creemos en el proyecto guzmaniano": Cristián Araya y polémica por dichos de secretaria general del Partido Republicano
Víctor “Sikosis” Valenzuela cae ante Michael Oliveira en el Dana White’s Contender Series: Chileno seguirá buscando su paso a la UFC
Millonaria infidelidad: Hombre deberá pagar $70 millones a su exesposa tras engañarla y contagiarla con infección de transmisión sexual
Presidente Boric alerta en Roma los “desvíos autoritarios” en el mundo: Criticó a Nicolás Maduro y Daniel Ortega