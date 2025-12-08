Miles de chilenos aprovechan el feriado del 8 de diciembre: ¿Por qué se conmemora esta fecha?

La jornada de este lunes se desarrolla con un fuerte dinamismo en terminales, calles y centros comerciales, impulsado por uno de los últimos feriados del año, que coincide con el inicio del peak de compras y desplazamientos previo a las celebraciones de fin de año.

El feriado, que tradicionalmente registra un aumento en los desplazamientos y actividades familiares, coincide con diversas celebraciones religiosas en distintas zonas del país.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

La fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción, establecida por ley como feriado nacional.

Esta festividad recuerda la doctrina de la Iglesia Católica que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original, un hito que mantiene arraigo en la tradición religiosa chilena.

A lo largo de la mañana, diócesis, parroquias y santuarios marianos han coordinado misas y procesiones, especialmente en puntos de alta convocatoria devocional.

Pese a su carácter religioso, se trata de un feriado no irrenunciable, por lo que supermercados, centros comerciales y tiendas operan con normalidad, facilitando además las compras previas a la temporada navideña.