Milei celebra triunfo de Kast: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”

Por Arelí Zúñiga

14.12.2025 / 20:02

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario argentino señaló que espera colaborar con el republicano para que América “abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró y felicitó este domingo a José Antonio Kast, tras ganar las elecciones presidenciales y convertirse en el nuevo mandatario electo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado trasandino aseguró: “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile!”.

Milei destacó que la victoria del republicano es un avance para la región y subrayó que espera trabajar junto a Kast para “que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

El Presidente de Aregntina agregó que esta victoria representa un paso más en la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, puntualizó en su mensaje.

