Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana

El Servicio Nacional de Migraciones informó sobre un nuevo vuelo con 45 expulsados.

Todas las expulsiones fueron de carácter administrativo y 37 corresponden a ciudadanos colombianos y 8 a dominicanos.

El procedimiento se llevó a cabo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y tenía como destino Colombia y República Dominicana.

La planificación contemplaba la salida desde el Grupo 10° de la FACh, una escala en Iquique para un posterior arribo en Bogotá y luego en Santo Domingo.

Los individuos fueron expulsados de Chile por la comisión de diversos ilícitos:

Ingreso por tráfico no habilitado (36)

Tráfico ilícito de drogas (7)

Abuso sexual (1)

Antecedentes negativos en su país de origen (1)

Migraciones también detalló la distribución territorial de los expulsados, con mayor concentración en Santiago, con 19 casos.

Le siguen Calama con 5 y Arica con 4, mientras que “el resto de las unidades presenta entre uno y dos casos, reflejando una coordinación nacional de distintas unidades policiales y territoriales en torno al operativo”.

En tanto, hasta el 30 de junio de este año se han materializado 1.057 expulsiones. De ese total, 932 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a expulsiones judiciales.

La nacionalidad colombiana predomina en las expulsiones, con 434 casos. Le siguen las nacionalidades boliviana (212), venezolana (189), peruana (77), dominicana (58), ecuatoriana (51) y otras nacionalidades (36).

A nivel general, la institución entregó datos sobre resoluciones de salidas voluntarias dictadas durante este año.

Enero: 154

Febrero: 497

Marzo: 778

Abril: 600

Mayo: 480

En los primeros cinco meses de 2026, la cifra llegó a 2.509. En 2025 se alcanzaron 1.442 resoluciones, mientras que en 2024 fueron 2.590.

En cuanto a reconducciones, hay un registro de 719 acumuladas al 25 de junio de 2026.