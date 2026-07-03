Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana

El Servicio Nacional de Migraciones informó sobre un nuevo vuelo con 45 expulsados.
Todas las expulsiones fueron de carácter administrativo y 37 corresponden a ciudadanos colombianos y 8 a dominicanos.
El procedimiento se llevó a cabo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y tenía como destino Colombia y República Dominicana.
La planificación contemplaba la salida desde el Grupo 10° de la FACh, una escala en Iquique para un posterior arribo en Bogotá y luego en Santo Domingo.
Los individuos fueron expulsados de Chile por la comisión de diversos ilícitos:
- Ingreso por tráfico no habilitado (36)
- Tráfico ilícito de drogas (7)
- Abuso sexual (1)
- Antecedentes negativos en su país de origen (1)
Migraciones también detalló la distribución territorial de los expulsados, con mayor concentración en Santiago, con 19 casos.
Le siguen Calama con 5 y Arica con 4, mientras que “el resto de las unidades presenta entre uno y dos casos, reflejando una coordinación nacional de distintas unidades policiales y territoriales en torno al operativo”.
En tanto, hasta el 30 de junio de este año se han materializado 1.057 expulsiones. De ese total, 932 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a expulsiones judiciales.
La nacionalidad colombiana predomina en las expulsiones, con 434 casos. Le siguen las nacionalidades boliviana (212), venezolana (189), peruana (77), dominicana (58), ecuatoriana (51) y otras nacionalidades (36).
A nivel general, la institución entregó datos sobre resoluciones de salidas voluntarias dictadas durante este año.
- Enero: 154
- Febrero: 497
- Marzo: 778
- Abril: 600
- Mayo: 480
En los primeros cinco meses de 2026, la cifra llegó a 2.509. En 2025 se alcanzaron 1.442 resoluciones, mientras que en 2024 fueron 2.590.
En cuanto a reconducciones, hay un registro de 719 acumuladas al 25 de junio de 2026.
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