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Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana/Servicio Nacional de Migraciones

El Servicio Nacional de Migraciones informó sobre un nuevo vuelo con 45 expulsados.

Todas las expulsiones fueron de carácter administrativo y 37 corresponden a ciudadanos colombianos y 8 a dominicanos.

El procedimiento se llevó a cabo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y tenía como destino Colombia y República Dominicana. 

La planificación contemplaba la salida desde el Grupo 10° de la FACh, una escala en Iquique para un posterior arribo en Bogotá y luego en Santo Domingo.

Los individuos fueron expulsados de Chile por la comisión de diversos ilícitos:

  • Ingreso por tráfico no habilitado (36)
  • Tráfico ilícito de drogas (7)
  • Abuso sexual (1)
  • Antecedentes negativos en su país de origen (1)
Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana/Servicio Nacional de Migraciones

Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana/Servicio Nacional de Migraciones

Migraciones también detalló la distribución territorial de los expulsados, con mayor concentración en Santiago, con 19 casos.

Le siguen Calama con 5 y Arica con 4, mientras que “el resto de las unidades presenta entre uno y dos casos, reflejando una coordinación nacional de distintas unidades policiales y territoriales en torno al operativo”.

En tanto, hasta el 30 de junio de este año se han materializado 1.057 expulsiones. De ese total, 932 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a expulsiones judiciales.

La nacionalidad colombiana predomina en las expulsiones, con 434 casos. Le siguen las nacionalidades boliviana (212), venezolana (189), peruana (77), dominicana (58), ecuatoriana (51) y otras nacionalidades (36).

Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana/Servicio Nacional de Migraciones

Migraciones concreta expulsión de 45 ciudadanos extranjeros en vuelo de la FACh: Destinos son Colombia y República Dominicana/Servicio Nacional de Migraciones

A nivel general, la institución entregó datos sobre resoluciones de salidas voluntarias dictadas durante este año.

  • Enero: 154
  • Febrero: 497
  • Marzo: 778
  • Abril: 600
  • Mayo: 480

En los primeros cinco meses de 2026, la cifra llegó a 2.509. En 2025 se alcanzaron 1.442 resoluciones, mientras que en 2024 fueron 2.590.

En cuanto a reconducciones, hay un registro de 719 acumuladas al 25 de junio de 2026.

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