Micrófono abierto juega mala pasada a Kaiser con comentario sobre gira de Boric: “Ojalá no lo confundan con un menor y lo secuestren…”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue víctima de un micrófono abierto donde realizó una serie de comentarios en contra del Presidente Gabriel Boric.

En concreto, en la previa del programa “Ideas con Fuerza” de Radio El Conquistador junto a Gonzalo Fuenzalida y Patricio Gajardo, Kaiser hizo un comentario sobre la gira de Boric a Asia-Pacífico.

“Ojalá no lo confundan (a Boric) con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelotas en Bangladesh”, sostuvo, causando la risa de los demás panelistas.

El mandatario partió este martes desde Santiago y arribará este jueves 30 de octubre a Seúl, capital del país asiático.

En Seúl, encabezará el Seminario Empresarial Chile – Corea del Sur; realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST); y sostendrá una reunión con el exsecretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Luego se trasladará hasta Gyeongju, donde se están realizando las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Corea del Sur 2025 (APEC), instancia en que participará de la cumbre de líderes donde están representadas al más alto nivel las economías miembros de este foro, así como con los integrantes del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), y del CEO Summit que se realizará en el marco de la reunión.