Expresidenta Michelle Bachelet llama a José Antonio Kast tras triunfo en elecciones presidenciales

El republicano logró imponerse en la segunda vuelta con el 58,17% de los votos, mientras que su contendora oficialista, Jeannette Jara, obtuvo el 41,83% de los sufragios, por lo que asumirá el Gobierno el próximo 11 de marzo de 2026.

Tras confirmarse su triunfo en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast, Presidente electo, sostuvo un diálogo con la exmandataria Michelle Bachelet, en el que abordaron los desafíos que enfrenta Chile hacia el futuro.

Según informaron desde su equipo, la conversación se desarrolló en un marco de respeto institucional y con un enfoque en el interés del país.

El republicano también recibió la llamada del actual Presidente, Gabriel Boric, quien los felicitó y se puso a disposición para futuros desafíos relacionados con el cargo.