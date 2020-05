En un diálogo transmitido vía streaming por las redes sociales de la Fundación Horizonte Ciudadano, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a la crisis de confianza a las instituciones políticas en medio de la crisis por el coronavirus.

“Yo siento que se requiere algo distinto, es pensar por qué la gente está tan desilusionada, desencantada, distanciada de la política o también la podemos mirar al revés: por qué la política está tan distanciada de la gente”, señaló la ex mandataria.

Asimismo, apuntó a la falta de renovación de figuras públicas: “La democracia exige nuevas caras, creo en la necesidad de diferentes liderazgos. Siento que hay que hacer esa pega, asegurar que haya líderes”.

Después, añadió: “Creo que se requiere que se apoyen y se generen liderazgos que se hagan cargo del nuevo país (…) Este es un país que ha ido cambiando, porque así con situaciones duras, he visto situaciones de solidaridad muy importantes”.

En ese sentido, descartó tajantemente la posibilidad de volver a ser presidenta del país: “¿Lo digo en diplomático o lo digo en chileno? ¡Sobre mi cadáver!”. Y luego, profundizó: “Yo creo en la democracia y la democracia exige nuevas caras, que no quiere decir que sean caras jóvenes, pero nuevas caras. No puede ser que porque no haya nadie más, la misma señora que ya estuvo dos veces vuelva a montarse otra vez. Yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Creo en la necesidad de diferentes liderazgos. Hay que hacer esa pega, hay que asegurar que haya líderes. No que como hay un único árbol parado, todos se suban arriba del árbol”.

Finalmente, Bachelet indicó que para construir confianza con la gente, las autoridades deben dar una señal: “Yo siento que es bueno que se cumplan las promesas que se han hecho porque es la única manera que la gente pueda volver a sentir que las instituciones sirven, que las instituciones les están mejorando la vida y que el mundo de la política tiene algo que ofrecer para que su vida pueda ser mejor”.