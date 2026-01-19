“Mi papá falleció acostadito con mi perrita”: El relato de joven de Lirquén por el megaincendio en el Biobío

En el registro, Matías Arriagada señaló que iba viajando hasta la Región del Biobío para encontrarse con su madre, luego de enterarse del deceso de su padre.

Durante este pasado fin de semana, se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío por los incendios forestales que han afectado la zona.

Las autoridades han cifrado en al menos 19 las personas fallecidas hasta el momento por la tragedia, además de miles de personas damnificadas y miles de hectáreas quemadas.

Una de las zonas más afectadas ha sido la costa de la Región del Biobío. De dicha zona es originario Matías Arriagada, quien subió a su cuenta de Instagram un video contando sobre la muerte de su padre en el megaincendio.

En el registro, el joven señala que “me llamo Matías Arriagada, estaba trabajando en Rancagua, soy de Lirquén. Me acabo de enterar que mi papá falleció en el incendio. Falleció acostadito con mi perrita. Se quemó toda la weá (sic)”.

Además, pidió que “la mayor cantidad de gente a nivel país se reúna y ayude a toda la gente de ahí. Por favor, se los pido”.

“Yo voy manejando, me quedan hartas horas todavía. Necesito llegar y saber cómo está mi mamá. Ya me informaron que mi papá fue consumido por las llamas”, señaló Matías en su video.