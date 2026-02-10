Comienza pronto: Metro de Santiago se prepara para activar el pago con tarjetas bancarias y dispositivos móviles esta semana

A pocos días de su implementación oficial, la red de transporte se alista para permitir el acceso mediante billeteras digitales y plásticos de débito o crédito.

La cuenta regresiva para una de las mayores innovaciones en el transporte público capitalino ya comenzó. En los próximos días, el Metro de Santiago habilitará el sistema “Pago Ágil”, una tecnología que permitirá a los pasajeros validar su viaje sin necesidad de la tarjeta Bip!, utilizando directamente sus tarjetas financieras o dispositivos inteligentes.

La modalidad será compatible con tarjetas de débito, crédito y prepago de las redes Visa y Mastercard que cuenten con tecnología contactless. Además, el sistema permitirá el uso de billeteras digitales instaladas en teléfonos y relojes inteligentes (smartwatch), facilitando un acceso más fluido en los torniquetes de toda la red y del servicio Tren Nos-Estación Central.

Pese a la flexibilidad de este estreno, desde el Metro de Santiago advirtieron que para evitar cobros duplicados es fundamental mantener el mismo medio de pago durante el trayecto. “Si el primer pago lo hiciste con billetera digital, el segundo debe realizarse con la misma billetera digital”, explicaron desde la estatal para garantizar que la tarifa se registre correctamente.

Los valores del pasaje no sufrirán modificaciones con este cambio, manteniéndose el costo de $870 durante el horario punta. Este avance busca reducir las aglomeraciones en puntos de carga, beneficiando principalmente a quienes no cuentan con saldo en su tarjeta tradicional o a usuarios esporádicos del sistema.

Excepciones en el uso de beneficios

Esta modernización aún presenta limitaciones. Actualmente, el sistema no está habilitado para reemplazar la TNE (estudiantes) ni la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM). Quienes poseen estas tarifas rebajadas deberán continuar utilizando sus tarjetas físicas institucionales para asegurar su beneficio económico.