Metro anuncia interrupción del servicio en tres estaciones de Línea 2

Por CNN Chile

06.12.2025 / 12:43

Metro informó que la razón sería una persona en la vía. El servicio opera de forma parcial.

El Metro de Santiago reportó este viernes una interrupción parcial del servicio en la Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía.

Según la información entregada a las 12:25 horas, las estaciones Patronato, Cal y Canto y Santa Ana se encuentran sin servicio de trenes.

La operación quedó habilitada solo en dos tramos: Vespuccio Norte – Cerro Blanco y Los Héroes – Hospital El Pino.

Metro señaló que equipos de emergencia trabajan en el sector afectado y recomendó a los usuarios considerar mayor tiempo de viaje y buscar alternativas de transporte en superficie.

Al momento, no se ha informado una hora estimada de normalización.

