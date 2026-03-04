País metro de santiago

Metro informa retraso en la frecuencia de Línea 1: Empresa dispuso justificativo por demoras en desplazamientos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

04.03.2026 / 08:06

{alt}

La situación se produjo en plena hora punta de este miércoles.

Este miércoles, el Metro de Santiago informó que la Línea 1 está funcionando con retraso en su frecuencia.

A través de sus redes sociales, la empresa comunicó que el servicio “presenta un retraso en su frecuencia habitual, lo que está generando mayores tiempos de viaje”.

La situación se produce en medio del denominado “súper miércoles”, jornada donde se esperaba el retorno de gran parte de los escolares y universitarios a sus casas de estudios, tras las vacaciones de verano.

Debido al retraso, Metro dispuso de un justificativo para quienes lo necesiten.

En el escrito, la empresa explicó que “hoy, 4 de marzo, a las 7:00 horas, se registró un retraso en el servicio de la Línea 1, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos”.

“Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”, se señaló.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País Incendio afecta bodegas de la ZOFRI en Iquique: Equipos de emergencia trabajan en el lugar
Quedan menos de 100 días para el Mundial 2026: Revisa aquí las fechas clave, repechaje y más
Tras quiebre con Kast: Presidenta del Frente Amplio dice que "nosotros pudimos hacer un buen traspaso con el gobierno de Piñera"
Ministerio de Salud confirma brote de dengue en Rapa Nui: Hay 4 casos positivos y otros 5 sospechosos
Temblor se registra en la Región de Coquimbo: Senapred evalúa daño a personas e infraestructura
José Antonio Kast se reúne con su futuro gabinete: Tendrán jornada de trabajo y coordinación