Metro informa retraso en la frecuencia de Línea 1: Empresa dispuso justificativo por demoras en desplazamientos

La situación se produjo en plena hora punta de este miércoles.

Este miércoles, el Metro de Santiago informó que la Línea 1 está funcionando con retraso en su frecuencia.

A través de sus redes sociales, la empresa comunicó que el servicio “presenta un retraso en su frecuencia habitual, lo que está generando mayores tiempos de viaje”.

La situación se produce en medio del denominado “súper miércoles”, jornada donde se esperaba el retorno de gran parte de los escolares y universitarios a sus casas de estudios, tras las vacaciones de verano.

7:23 hrs. 🟡Servicio en #L1 presenta un retraso en su frecuencia habitual, lo que está generando mayores tiempos de viaje. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) March 4, 2026

Debido al retraso, Metro dispuso de un justificativo para quienes lo necesiten.

En el escrito, la empresa explicó que “hoy, 4 de marzo, a las 7:00 horas, se registró un retraso en el servicio de la Línea 1, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos”.

“Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”, se señaló.