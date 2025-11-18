País metro

Metro reporta interrupción en Línea 1: Seis estaciones sin servicio y combinación suspendida en San Pablo

Por CNN Chile

18.11.2025 / 18:53

A través de redes sociales, la empresa de transporte detalló que solo se encuentra disponible el tramo entre las estaciones Central y Los Dominicos.

Metro de Santiago reportó este martes interrupción en el servicio de la Línea 1.

La empresa de transporte detalló que solo se encuentra disponible el tramo entre las estaciones Estación Central y Los Dominicos, mientras que varias estaciones permanecen sin detención de trenes.

Las estaciones afectadas son:

  • Universidad de Santiago
  • San Alberto Hurtado
  • Ecuador
  • Las Rejas
  • Pajaritos
  • Neptuno

Además, la estación San Pablo mantiene suspendida la combinación con otras líneas.

Buses de refuerzo

Metro anunció servicio de buses de apoyo para fortalecer los trayectos en plena hora punta.

En paralelo del tramo entre Estación Central y San Pablo estarán disponibles los buses 412-106-i09-401-405-418-419-421-423-424-510-516-210-210v y 210e.

