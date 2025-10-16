Metro lanzó nueva colección de tarjetas Bip! inspiradas en la Expo Mundo Rural: ¿En qué estaciones se venderán?

Revisa los tres nuevos diseños que lanzó la empresa y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Metro de Santiago presentó este jueves una nueva colección de tarjetas Bip!.

Junto al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Inadp), la empresa lanzó tres nuevos diseños inspirados en la Expo Mundo Rural 2025, denominada “La Fiesta del Campo a la Ciudad”.

La Expo se realizará entre el 23 y el 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional (Ñuñoa) y “busca visibilizar lo mejor de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Chile”, señaló Indap.

¿Dónde encontrar las Bip! de Metro?

La empresa informó que las tarjetas estarán a la venta en las siguientes estaciones:

Los Leones

Irarrázaval

Baquedano (L1)

Plaza de Armas (L5).