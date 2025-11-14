Metro lanza tarjeta Bip! especial por la Batman Run 2025: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Con motivo de la corrida nocturna, la empresa puso a la venta una nueva tarjeta Bip! que se suma a la colección lanzada durante este 2025.

Metro de Santiago anunció que pondrá a la venta una nueva tarjeta Bip!

La edición especial se lanzó con motivo de la Corrida Nocturna Batman Run, que se realizará el próximo sábado 22 de noviembre.

¿Dónde comprar la tarjeta Bip! de Batman?

La empresa informó que la tarjeta se podrá comprar en las siguientes estaciones:

Línea 1: República, Baquedano y Pedro de Valdivia

Línea 2: Cal y Canto y Lo Ovalle

Línea 4: Las Mercedes, Francisco Bilbao y Tobalaba

Línea 5: Pudahuel y Quinta Normal

¿Cuándo y dónde es la Corrida Nocturna Batman Run?

La corrida nocturna llegará a Santiago tras exitosas jornadas en distintas ciudades del mundo.

El sábado 22 de noviembre se llevará a cabo la Batman Run 2025, “un evento deportivo único que rendirá homenaje al Caballero de la Noche”.

“Con actividades temáticas, sorpresas, ambientación gótica y premios especiales, la jornada invitará a grandes y pequeños a ponerse la capa y ser parte de una experiencia inolvidable, llena de música, luces, color y deporte”, señalaron los organizadores del evento.

La partida y la meta estarán ubicadas en el Parque Ciudad Empresarial.

La venta de entradas para la Batman Run 2025 está disponible a través de Ticketmaster.

Los valores dependen de la distancia a recorrer: 2 km, 5 km y 10 km. Los detalles se pueden revisar aquí.