Metro lanza nueva tarjeta de “Stranger Things”: ¿En qué estaciones comprarla?

La empresa anunció la última edición especial del 2025.

Metro de Santiago anunció el lanzamiento de una nueva tarjeta Bip! de la serie Stranger Things.

“El Upside Down llegó a Metro y trajo la última Bip! del año”, comunicó la empresa.

Esta tarjeta se suma a las ya existentes de Metro. Durante el año lanzó la edición Bio Bío Day, una edición especial por la Batman Run, de El Principito, una conmemorativa por la Expo Osaka 2025 y otra por el Mes del Orgullo, algunas inspiradas en la Expo Mundo Rural, una inspirada en Gabriela Mistral y varias inspiradas en rutas patrimoniales y zonas de Chile, que tienen un pudú y también un pingüino.

¿Dónde comprar la tarjeta Bip! de Stranger Things?

Se podrá adquirir en distintas estaciones de la red.

Baquedano L1

⁠Los Leones L1

⁠Los Héroes L1

⁠Plaza de Maipú

⁠Pudahuel

⁠Plaza de Armas

⁠Las Rejas

⁠Pedro de Valdivia

⁠Tobalaba

⁠Bellavista La Florida L5