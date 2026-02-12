Metro invita a celebrar San Valentín con propuestas de matrimonio y mensajes de amor en sus estaciones: ¿Cómo participar?

La empresa abrió una convocatoria para que las personas compartan su historia y postulen a vivir una experiencia especial. "Participa con nosotros y cumple tu sueño", señalaron.

Metro de Santiago lanzó una iniciativa especial para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, con el objetivo de convertir sus estaciones y trenes en el escenario de momentos inolvidables.

“En nuestros trenes no solo viajan personas, viajan emociones. Este 14 de febrero, queremos ser cómplices de tu historia y ayudarte a cumplir un sueño que detenga el tiempo en la ciudad”, señalaron desde la compañía.

Desde Metro agregaron que el amor “no se queda quieto. Espera en el andén, se cruza en miradas cómplices y se despide con un beso antes de que cierren las puertas”. En esa línea, afirmaron que han sido “testigos silenciosos de miles de historias” y que ahora quieren que los usuarios sean los protagonistas.

¿Cómo participar?

La empresa abrió una convocatoria para que las personas compartan su historia y postulen a vivir una experiencia especial dentro de la red.

Entre las opciones disponibles está pedir matrimonio en una estación significativa para la pareja, proyectar un mensaje o fotografía en las pantallas, realizar una sonorización con una dedicatoria especial o incluso recorrer espacios poco conocidos de la red.

“Queremos hacer realidad un momento inolvidable. Cuéntanos qué te gustaría vivir este 14 de febrero en Metro”, indicaron.

Nueva tarjeta bip! de edición especial