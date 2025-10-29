Metro instala casilleros inteligentes para el retiro de compras online: Ya hay en 22 estaciones

Felipe Bravo, gerente general de Metro, sostuvo que con esta red de lockers inteligentes "ofrecemos a la ciudadanía una nueva manera de comprar, más segura, práctica y alineada con la vida urbana”.

Metro de Santiago, junto a la startup chilena Kubi y la empresa de logística Blue Express, presentaron unos nuevos casilleros inteligentes que ya están en diversas estaciones.

De esta forma, las personas podrán retirar sus compras online directamente desde esta red de casilleros inteligentes ubicados en puntos estratégicos de la ciudad.

La iniciativa nació en el marco del Demo Day de Metro, un espacio de innovación que busca vincular a startups con desafíos urbanos, instancia qque Kubi ganó en el 2023.

Los pasajeros podrán retirar sus compras online de pymes y negocios de todo el país en los casilleros. Ahora son 22, pero el objetivo es llegar a 100 puntos de retiro al 2026.

Felipe Bravo, gerente general de Metro, sostuvo qque este proyecto “refleja nuestro compromiso con la innovación y con seguir acercando a las personas a una mejor ciudad. Con esta red de lockers inteligentes ofrecemos a la ciudadanía una nueva manera de comprar, más segura, práctica y alineada con la vida urbana”.

¿C ómo funcionan los casilleros inteligentes del Metro?

El sistema es sencillo: el usuario compra online , selecciona la opción de retiro en un Kubi Locker, y recibirá un código PIN o QR para retirar su pedido en el horario que más le acomode.

El modelo incorpora además una flota de repartidores a pie que abastecen los casilleros directamente, reduciendo la congestión vehicular y las emisiones de CO₂.

¿En qué estaciones del Metro hay casilleros inteligentes?

Línea 1: U. de Chile, Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Pedro de Valdivia, Manquehue, Escuela Militar, Pajaritos y San Pablo.

Línea 2: Héroes, Hospital El Pino, Cal y Canto

Línea 3: Irarrázaval, Plaza Egaña

Línea 4: Simón Bolívar, Plaza de Puente Alto, Vicente Valdés

Línea 5: Plaza de Armas, San Joaquín, Santa Ana, Quinta Normal

Línea 6: Franklin