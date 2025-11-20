Metro tendrá horario extendido este sábado 22 de noviembre por concierto de Shakira: Revisa aquí los detalles

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La artista colombiana realizará un concierto en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran Tour”.
Metro de Santiago informó que algunas estaciones tendrán horario extendido debido al concierto de Shakira.
La artista colombiana retorna a Chile con su gira “Las mujeres ya no lloran Tour” para otorgar un show en el Parque Estadio Nacional este sábado 22 de noviembre a las 21:00 horas.
Por ello, la empresa anunció que ciertas estaciones estarán abiertas al público hasta las 00:30 horas.
Revisa los detalles a continuación.
Para el ingreso estarán disponibles las estaciones Estadio Nacional, Ñuble, Ñuñoa en Línea 6.
Para la salida estarán abiertas hasta las 00:30 horas:
Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa, Plaza Egaña
Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones
En tanto, la estación Ñuñoa estará disponible para hacer combinación entre las líneas 3 y 6.
