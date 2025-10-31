País metro de santiago

Metro tendrá horario extendido por concierto de Linkin Park: Revisa las estaciones que cerrarán más tarde

Por CNN Chile

31.10.2025 / 16:56

El show será en el Estadio Nacional.

Metro de Santiago informó que tendrá horario extendido este domingo 2 de noviembre por el concierto de Linkin Park.

La banda estadounidense brindará un show en el Estadio Nacional, el cual comenzará a las 21.00 horas.

Para facilitar el traslado de quienes acudan al evento, la empresa informó que extenderá su horario de servicio, funcionando hasta las 00:30 horas.

Horario del Metro por concierto de Linkin Park

Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones

Estaciones de salida de Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irrarázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña

Estación de combinación: Ñuñoa.

Metro invitó a la población a planificar su viaje, cargar la tarjeta Bip! con tiempo y a disfrutar del evento con disponibilidad.

