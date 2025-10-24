País metro de santiago

Metro de Santiago retira al “Chavo del 8” por “incivilidades” y llama a denunciar actos que afecten la convivencia

Por CNN Chile

24.10.2025 / 14:49

Usuarios en redes sociales han reportado que el sujeto toma actitudes agresivas cuando las personas no le donan dinero.

Metro de Santiago informó que sacó de sus instalaciones al “Chavo del 8”, un sujeto que ingresa al tren subterráneo disfrazado del reconocido personaje televisivo.

El individuo, que generalmente circula por Línea 4 junto a su parlante pidiendo dinero a los pasajeros -bajo la excusa de tener una discapacidad-, ha sido denunciado por acoso y por actitudes agresivas en varias ocasiones contra usuarias del Metro.

Desde la empresa dijeron que siguen “reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red”.

“Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411 (denuncia de seguridad) o 1488 (denuncia de acoso), y a no donar dinero al interior de la red”, añadieron.

Según se puede observar en las imágenes, el hombre fue retirado desde las instalaciones de Línea 2 del Metro.

En los comentarios de la publicación, los usuarios apoyaron la medida, aunque otros comentaron que el “Chavo” volvió a ingresar a las instalaciones.

