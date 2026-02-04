País metro de santiago

Metro de Santiago interrumpe parcialmente Línea 2 por persona en la vía

Por CNN Chile

04.02.2026 / 12:31

El servicio en la Línea 2 solo opera en dos tramos separados tras un incidente reportado este miércoles.

Metro de Santiago interrumpió parcialmente el servicio de la Línea 2 hoy miércoles 4 de febrero.

El operador informó que “por persona en la vía”, el servicio en esta línea solo está disponible en dos tramos separados: desde Franklin hasta Hospital El Pino, y de Cal y Canto a Vespucio Norte. La empresa indicó que seguirá informando sobre la evolución del incidente.

Servicio segmentado

La falla obliga a los usuarios a realizar transbordos o buscar rutas alternativas para recorridos que requieran cruzar el sector central de la línea, el cual permanece sin servicio. Metro aún no entrega un pronóstico para la normalización total del servicio.

