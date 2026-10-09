Metro de Santiago informa reposición de servicio en Línea 5: Interrupción se debió a “un arco eléctrico en un neumático que generó humo”

Metro de Santiago informó este viernes por la tarde que el servicio en la Línea 5 se encuentra disponible solo entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.

De esta manera, explicaron que el recorrido de la Línea 5 entre las estaciones de Rodrigo de Araya a Vicente Valdés no está disponible.

Asimismo, señalaron que, por consiguiente, la combinación con la Línea 4 en Vicente Valdés está suspendida temporalmente.

20:12 hrs. 🔴Servicio en #L5 solo está disponible desde estación Plaza de Maipú a Ñuble. ✅ ❌No disponible de Rodrigo de Araya a Vicente Valdés (combinación con #L4 suspendida) — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 9, 2026

Desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo para las estaciones afectadas (entre Ñuble y Vicente Valdés), al igual que el refuerzo de los recorridos 210, 210v, 210e y 213e.

Metro de Santiago explicó que la interrupción del servicio se debió a “un arco eléctrico en un neumático que generó humo” y aseguraron que “todas las personas fueron evacuadas (del tren afectado) en estación Rodrigo de Araya sin afectaciones”. Durante la jornada, diversos registros audiovisuales en redes sociales mostraron la presencia de humo en un vagón y una supuesta explosión.

A las 21:19 horas, Metro informó que la reposición de la Línea 1 entre las estaciones afectadas y que se habilitó la combinación con Línea 4 en Vicente Valdés.

@tvn_noticial24h metro Rodrigo de Araya @metrosantiagors se vio una explosión y humo @T13 #MetroSantiago https://t.co/QuAm23SZgw — ⓅⓏ (@cpazc) October 9, 2026

Metro Rodrigo de Araya https://t.co/32BASTDZvh — Jor-Z (@JorBZM) October 9, 2026

@metrodesantiago Nuevamente la caga en línea 5. Explosión en el metro en movimiento y mucho humo al interior del vagón entre estaciones Ñuble y Rodrigo de Araya https://t.co/fyHFTI2XCt — Julio Muñoz (@jmunoztarraf) October 9, 2026