Metro de Santiago informa retraso en uno de sus líneas más transitadas

Esta mañana, el Metro de Santiago informó que presenta un retraso en la frecuencia de uno de sus tramos más transitados.
Se trata de la Línea 1, que según la empresa de transporte presenta inconvenientes en su funcionamiento habitual.
De momento no han dado a conocer el motivo detrás del problema.
8:31 hrs. ?Servicio en #L1 presenta un retraso en su servicio habitual.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 23, 2026
Lo más leído
- Taylor Swift contra la IA: La artista busca proteger su voz e imagen con registro de marca
- Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria
- Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un "error político innecesario"
- Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que "se ha convertido en un problema para el Gobierno"
- Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como "llamado a la violencia"