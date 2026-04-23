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Metro de Santiago informa retraso en uno de sus líneas más transitadas

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Esta mañana, el Metro de Santiago informó que presenta un retraso en la frecuencia de uno de sus tramos más transitados.

Se trata de la Línea 1, que según la empresa de transporte presenta inconvenientes en su funcionamiento habitual.

De momento no han dado a conocer el motivo detrás del problema.

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