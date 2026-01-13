Metro de Santiago informa 2 estaciones cerradas y retraso en la frecuencia habitual de sus trenes en Línea 3

El servicio de transporte no ha informado la razón detrás del problema.

Cerca del mediodía de este martes, Metro de Santiago informó sobre un problema que afecta una de sus línea.

Se trata de la Línea 3, que a eso de las 11:06, fue constatado que presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes.

El servicio de transporte no ha informado la razón detrás del problema.

11:06 hrs.🟡 #L3 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) January 13, 2026

Minutos después de compartir dicha información, confirmó que Línea 3 se encuentra disponible solo desde Plaza Quilicura/Los Libertadores y Conchalí/Fernando Castillo Velasco.