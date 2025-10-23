Metro de Santiago inaugura centros de salud en dos estaciones: Se devolverá el valor del pasaje a los pacientes

Se ofrecerán exámenes de laboratorio, ecografías, atención de enfermería y chequeos preventivos. ¿En qué estaciones hay centros de salud y que cobertura se debe tener?

Este jueves, Metro de Santiago inauguró, en una asociación público-privada con Fast Clinic, dos nuevos centros de salud en dos estaciones.

Este, el primer centro de salud ubicado dentro de estaciones de Metro en Latinoamérica, busca acercar la salud a las personas sin necesidad de desplazamientos adicionales.

Estos centros de salud cuentan con diversos boxes y un sistema de atención con tótems digitales, agendamiento online y resultados disponibles en línea, ofreciendo exámenes de laboratorio, ecografías, atención de enfermería y chequeos preventivos, con cobertura Fonasa, Isapres y convenios municipales.

Desde Metro anunciaron que, además, las personas que se atienden en ellos recibirán la devolución de su pasaje de Metro, incentivando el acceso a la salud dentro de la red de transporte público.

Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago, sostuvo que “este proyecto representa una alianza público-privada que promueve el bienestar ciudadano a través de la integración de salud, movilidad y calidad de vida”.

¿Dónde están ubicados los centros de salud en el Metro?

Ubicaciones: Estación Hospital El Pino (L2) y Estación Los Leones (L6)

Servicios: Laboratorio, imagenología, enfermería, chequeos preventivos

Infraestructura: El Pino (5 boxes) y Los Leones (3 boxes)

Cobertura: Fonasa, Isapres y convenios municipales

Beneficio: Reembolso del pasaje para quienes se atiendan

Próximas aperturas: Universidad de Chile, Quilicura y Cerro Blanco