Metro de Santiago inaugura centros de salud en dos estaciones: Se devolverá el valor del pasaje a los pacientes
Por CNN Chile
23.10.2025 / 14:36
Se ofrecerán exámenes de laboratorio, ecografías, atención de enfermería y chequeos preventivos. ¿En qué estaciones hay centros de salud y que cobertura se debe tener?
Este jueves, Metro de Santiago inauguró, en una asociación público-privada con Fast Clinic, dos nuevos centros de salud en dos estaciones.
Este, el primer centro de salud ubicado dentro de estaciones de Metro en Latinoamérica, busca acercar la salud a las personas sin necesidad de desplazamientos adicionales.
Estos centros de salud cuentan con diversos boxes y un sistema de atención con tótems digitales, agendamiento online y resultados disponibles en línea, ofreciendo exámenes de laboratorio, ecografías, atención de enfermería y chequeos preventivos, con cobertura Fonasa, Isapres y convenios municipales.
Desde Metro anunciaron que, además, las personas que se atienden en ellos recibirán la devolución de su pasaje de Metro, incentivando el acceso a la salud dentro de la red de transporte público.
Felipe Bravo, Gerente General de Metro de Santiago, sostuvo que “este proyecto representa una alianza público-privada que promueve el bienestar ciudadano a través de la integración de salud, movilidad y calidad de vida”.
¿Dónde están ubicados los centros de salud en el Metro?
- Ubicaciones: Estación Hospital El Pino (L2) y Estación Los Leones (L6)
- Servicios: Laboratorio, imagenología, enfermería, chequeos preventivos
- Infraestructura: El Pino (5 boxes) y Los Leones (3 boxes)
- Cobertura: Fonasa, Isapres y convenios municipales
- Beneficio: Reembolso del pasaje para quienes se atiendan
- Próximas aperturas: Universidad de Chile, Quilicura y Cerro Blanco