Metro de Santiago informe cierre de estaciones en Línea 1

Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 1 está funcionando parcialmente.
A partir de las 11:25 horas de este jueves, los trenes circulan solamente entre San Pablo y Baquedano y entre Tobalaba y Los Dominicos.
De ese modo, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen sin servicio.
Las siguientes estaciones de #L1 no están disponibles:
❌Salvador
❌Manuel Montt
❌Pedro de Valdivia
❌Los Leones
Combinación entre #L1 y #L6 en Los Leones suspendida.
Combinación entre #L1 y #L4 en Tobalaba solo disponible hacía Los Dominicos.
Combinación entre #L1 Y #L5 en…
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 29, 2026
Respecto a las combinaciones, Metro informó:
Hasta el momento no se han entregado las razones del cierre de las estaciones.
Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan en bucle paralelos a L1 entre Baquedano y Tobalaba por el Eje Providencia.
11:25 h.🔴Servicio en L1 solo está disponible de San Pablo a Baquedano y de Tobalaba a Los Dominicos.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 29, 2026
Previamente, la empresa había comunicado que Línea 1 estaba funcionando con demora en su frecuencia.
11:14 h. 🟡 Servicio en #L1 presenta un atraso en estos momentos. Estamos trabajando para normalizar la frecuencia habitual.
Estaremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 29, 2026
