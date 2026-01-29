Metro de Santiago informe cierre de estaciones en Línea 1

Hasta el momento la empresa no han entregado las razones del cierre de las estaciones.

Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 1 está funcionando parcialmente.

A partir de las 11:25 horas de este jueves, los trenes circulan solamente entre San Pablo y Baquedano y entre Tobalaba y Los Dominicos.

De ese modo, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen sin servicio.

Las siguientes estaciones de #L1 no están disponibles: ❌Salvador

❌Manuel Montt

❌Pedro de Valdivia

❌Los Leones Combinación entre #L1 y #L6 en Los Leones suspendida. Combinación entre #L1 y #L4 en Tobalaba solo disponible hacía Los Dominicos. Combinación entre #L1 Y #L5 en… — Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 29, 2026

Respecto a las combinaciones, Metro informó:

Combinación entre L1 y L6 en Los Leones suspendida

Combinación entre L1 y L4 en Tobalaba solo disponible hacía Los Dominicos

Combinación entre L1 y L5 en Baquedano solo disponible hacia San Pablo

Hasta el momento no se han entregado las razones del cierre de las estaciones.

Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan en bucle paralelos a L1 entre Baquedano y Tobalaba por el Eje Providencia.⁣⁣⁣⁣⁣

11:25 h.🔴Servicio en L1 solo está disponible de San Pablo a Baquedano y de Tobalaba a Los Dominicos. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) January 29, 2026

Previamente, la empresa había comunicado que Línea 1 estaba funcionando con demora en su frecuencia.