Metro de Santiago informe cierre de estaciones en Línea 1

Por CNN Chile

29.01.2026 / 11:31

Hasta el momento la empresa no han entregado las razones del cierre de las estaciones.

Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 1 está funcionando parcialmente.

A partir de las 11:25 horas de este jueves, los trenes circulan solamente entre San Pablo y Baquedano y entre Tobalaba y Los Dominicos.

De ese modo, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen sin servicio.

Respecto a las combinaciones, Metro informó:

  • Combinación entre L1 y L6 en Los Leones suspendida
  • Combinación entre L1 y L4 en Tobalaba solo disponible hacía Los Dominicos
  • Combinación entre L1 y L5 en Baquedano solo disponible hacia San Pablo

Debido a la situación, Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que circulan en bucle paralelos a L1 entre Baquedano y Tobalaba por el Eje Providencia.⁣⁣⁣⁣⁣

Previamente, la empresa había comunicado que Línea 1 estaba funcionando con demora en su frecuencia.

