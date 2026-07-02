Metro de Santiago normaliza servicio en Baquedano, tras cerrar accesos por disturbios en el exterior

Durante la tarde de este jueves, el Metro de Santiago informó que cerró el acceso a la estación Baquedano y que solo funcionará como combinación.

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa reveló que esto se debe a “disturbios en el exterior”.

Según reportaron usuarios de redes sociales, a las afueras de la estación había presencia de Carabineros de Chile que intentaban contener la manifestación.

Normalizan servicio en Baquedano

A una hora del anuncio, Metro notificó que se normalizó el servicio en Baquedano y que se abrieron los accesos para los usuarios.

La estación cuenta con una combinación a la Línea 1 y a la Línea 5, por lo que es una de las más transitadas del servicio de transporte.