Metro de Santiago normaliza servicio en Baquedano, tras cerrar accesos por disturbios en el exterior

Durante la tarde de este jueves, el Metro de Santiago informó que cerró el acceso a la estación Baquedano y que solo funcionará como combinación.
A través de un comunicado en redes sociales, la empresa reveló que esto se debe a “disturbios en el exterior”.
Según reportaron usuarios de redes sociales, a las afueras de la estación había presencia de Carabineros de Chile que intentaban contener la manifestación.
Normalizan servicio en Baquedano
A una hora del anuncio, Metro notificó que se normalizó el servicio en Baquedano y que se abrieron los accesos para los usuarios.
La estación cuenta con una combinación a la Línea 1 y a la Línea 5, por lo que es una de las más transitadas del servicio de transporte.
Se normaliza el servicio en Baquedano #L1 y #L5 ✅ https://t.co/z7zrIEBXr8
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 3, 2026
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