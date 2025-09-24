Metro de Santiago cierra tramo de la Línea 1 por presencia de persona en la vía
Por CNN Chile
24.09.2025 / 11:23
La línea funciona entre los tramos San Pablo-Universidad de Chile y Tobalaba-Los Dominicos.
Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.
El servicio solo está disponible entre los tramos San Pablo-Universidad de Chile y Tobalaba-Los Dominicos.
Se mantienen cerradas las estaciones:
- Santa Lucia
- Universidad Católica
- Baquedano
- Salvador
- Manuel Montt
- Pedro de Valdivia
- Los Leones
Baquedano y Los Leones mantienen suspendidas sus respectivas combinaciones.
Debido a la emergencia, Red Movilidad dispuso buses de refuerzo que circulan en paralelo a la Línea 1. Los recorridos son: 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 401 – 405 – 412 – 418 – 421 – 503- 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424.
Alternativas de viaje
Metro informó algunas alternativas de viaje para los pasajeros.