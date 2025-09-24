Metro de Santiago cierra tramo de la Línea 1 por presencia de persona en la vía

La línea funciona entre los tramos San Pablo-Universidad de Chile y Tobalaba-Los Dominicos.

Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

El servicio solo está disponible entre los tramos San Pablo-Universidad de Chile y Tobalaba-Los Dominicos.

Se mantienen cerradas las estaciones:

Santa Lucia

Universidad Católica

Baquedano

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones

Baquedano y Los Leones mantienen suspendidas sus respectivas combinaciones.

Debido a la emergencia, Red Movilidad dispuso buses de refuerzo que circulan en paralelo a la Línea 1. Los recorridos son: 210 – 345 – 385 – 403 – 412 – 418 – 422 – 518 401 – 405 – 412 – 418 – 421 – 503- 106 – 401 – 404 – 405 – 419 – 421 – 423 – 424.

Por persona en la vía, servicio en #L1 solo está disponible entre los tramos San Pablo a U de Chile y de Tobalaba aLos Dominicos.

❌Santa Lucia

❌U. Católica

❌Baquedano (Combinación suspendida)

❌Salvador

❌Manuel Montt

❌Pedro de Valdivia

❌Los Leones (Combinación suspendida)

Alternativas de viaje

Metro informó algunas alternativas de viaje para los pasajeros.