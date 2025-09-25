Metro de Santiago cierra nuevamente un tramo de Línea 1 por persona en la vía
Por CNN Chile
25.09.2025 / 14:35
El servicio está disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.
Metro de Santiago informó el cierre de un tramo de la Línea 1 por la presencia de una persona en la vía.
El servicio solo se encuentra disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.
Se mantienen cerradas El Golf y Alcántara.
Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en bucle por la zona afectada, entre Tobalaba y Escuela Militar.
Se reforzaron los servicios: 401-406-407-421-426-430.