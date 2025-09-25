País metro de santiago

Metro de Santiago cierra nuevamente un tramo de Línea 1 por persona en la vía

Por CNN Chile

25.09.2025 / 14:35

{alt}

El servicio está disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.

Metro de Santiago informó el cierre de un tramo de la Línea 1 por la presencia de una persona en la vía.

El servicio solo se encuentra disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.

Se mantienen cerradas El Golf y Alcántara.

Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en bucle por la zona afectada, entre Tobalaba y Escuela Militar.

Se reforzaron los servicios:⁣ 401-406-407-421-426-430.

 

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Negocios Rusia duplica las importaciones de salmón de Chile
En octubre comienza cobro de IVA para compras en plataformas extranjeras como Shein o AliExpress: SII explica cómo funcionará
"Chile no está en condiciones de recibir más migración": Boric asegura que propuesta de SNA "no está en los planes del Gobierno"
Presidente Boric y la posibilidad de que críticas a Trump perjudiquen la nominación de Bachelet a la ONU: "Hay que defender la verdad"
Metro de Santiago cierra nuevamente un tramo de Línea 1 por persona en la vía
Jeannette Jara revela las tres mujeres que sondea para encabezar el Ministerio de Hacienda: "Son de alta competencia"