Metro de Santiago cierra nuevamente un tramo de Línea 1 por persona en la vía

Por CNN Chile 25.09.2025 / 14:35

El servicio está disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.

Metro de Santiago informó el cierre de un tramo de la Línea 1 por la presencia de una persona en la vía.

El servicio solo se encuentra disponible entre San Pablo-Tobalaba y entre Escuela Militar-Los Dominicos.

Se mantienen cerradas El Golf y Alcántara.

Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en bucle por la zona afectada, entre Tobalaba y Escuela Militar.

Se reforzaron los servicios:⁣ 401-406-407-421-426-430.

14:29 hrs. 🔴Por persona en la vía, servicio en #L1 solo está disponible entre San Pablo a Tobalaba y Escuela Militar a Los Dominicos. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025