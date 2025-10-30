Metro informa cierre de estaciones Línea 1 por persona en la vía

La combinación en San Pablo entre las líneas 1 y 5 está suspendida.

Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

Desde las 16:52 horas, el servicio solo se encuentra disponible entre Estación Central y Los Dominicos.

“Por persona en la vía, servicio en #L1 solo está disponible de Estación Central a Los Dominicos. La combinación de San Pablo está suspendida. Seguiremos informando”, escribió la empresa en sus redes sociales.

Se mantienen cerradas: San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado y Universidad Católica.

La combinación de San Pablo entre las líneas 1 y 5 se encuentra suspendida.