Metro anuncia cierre de accesos en estación Baquedano por obras de Línea 7: Revisa hasta cuándo se extenderán los cambios

A través de un comunicado, la empresa de transporte señaló que el propósito de la acción es habilitar las galerías e instalaciones para la próxima ruta.

Debido a trabajos de construcción en relación con la futura Línea 7, Metro anunció este miércoles el cierre de diversos accesos y pasillos en la estación Baquedano, que conecta a las líneas 1 y 5.

Sin embargo, la estación seguirá operativa.

A través de un comunicado, la empresa de transporte señaló que el propósito de la acción es habilitar las galerías e instalaciones para la próxima ruta.

¿Cuándo se cerrarán los accesos de estación Baquedano?

En concreto, serán 4 los pasillos afectados por la medida que se comenzará a aplicar el próximo martes 26 de agosto.

El cierre de estos accesos de conexión se extenderá hasta marzo de 2026, cuando se reabrirán la mitad de estos pasillos.

Y será durante la apertura de la Línea 7 cuando estos pasillos queden abiertos a los usuarios.

Estos trabajos “no solo permitirán integrar la futura Línea 7, sino que también fortalecerán la capacidad de nuestra red en uno de los principales puntos de combinación de Santiago”, sostuvo la Gerente de Operaciones de Metro, Pamela Barros, calificando la extensión como “un paso clave“.

Por lo que, en virtud de estos cambios, la empresa detalló que establecerán señalizaciones para ayudar a los pasajeros a utilizar los accesos disponibles o alternativas de paso, proporcionando información a través de sus vías oficiales y pantallas en estaciones.

Además, instó a las personas a organizar sus viajes con unos minutos más de antelación debido a estos cambios.