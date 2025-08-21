Metro cierra estaciones en Línea 1 por presencia de persona en la vía

El servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba- Los Dominicos.

Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 1 debido a una “persona en la vía”.

El servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba- Los Dominicos.

De ese modo, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen cerradas.

La combinación a Línea 6 no se encuentra disponible, informó la empresa.

13:39 hrs. 🔴 Por persona en la vía, desde este momento, el servicio en #L1 se encuentra disponible solo desde San Pablo a Baquedano, y Tobalaba a Los Dominicos. Seguiremos informando. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025

13:49 hrs. 🔴 Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran cerradas:

❌Salvador

❌Manuel Montt

❌P. de Valdivia

❌Los Leones https://t.co/NShB6w1wU8 — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025

Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que funcionan en bucle en el tramo afectado entre Baquedano y Tobalaba.

Asimismo, se reforzaron los siguientes recorridos: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.