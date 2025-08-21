Metro cierra estaciones en Línea 1 por presencia de persona en la vía
Por Valentina Sánchez Cárdenas
21.08.2025 / 13:49
El servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba- Los Dominicos.
Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 1 debido a una “persona en la vía”.
De ese modo, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen cerradas.
La combinación a Línea 6 no se encuentra disponible, informó la empresa.
Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que funcionan en bucle en el tramo afectado entre Baquedano y Tobalaba.
Asimismo, se reforzaron los siguientes recorridos: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.