Metro cierra estaciones en Línea 1 por presencia de persona en la vía

Por Valentina Sánchez Cárdenas

21.08.2025 / 13:49

El servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo-Baquedano y Tobalaba- Los Dominicos.

Metro de Santiago informó el cierre de estaciones en Línea 1 debido a una “persona en la vía”.

De ese modo, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se mantienen cerradas.

La combinación a Línea 6 no se encuentra disponible, informó la empresa.

Red Movilidad dispuso buses de Apoyo Metro que funcionan en bucle en el tramo afectado entre Baquedano y Tobalaba.

Asimismo, se reforzaron los siguientes recorridos: 106-401-405-405c-406-407-412-418-421-426.

