Metro cierra estación de Línea 4 por presencia de barristas asistentes al Superclásico en el Monumental

Por CNN Chile

31.08.2025 / 13:44

La suspensión del servicio en esa parada se enmarca en los protocolos de seguridad habituales previos a partidos de alta convocatoria.

Metro de Santiago anunció el cierre temporal de la estación Protectora de la Infancia, ubicada en la Línea 4, debido a la presencia de barristas en las inmediaciones durante la tarde de este domingo.

La medida se tomó de cara al inicio del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que se juega en el Estadio Monumental de Macul.

A las 13:20 horas, el sistema de transporte capitalino informó que la estación permanecería cerrada y que los trenes no harían detención en dicha parada.

Sin embargo, no entregaron mayores detalles sobre la situación con los barristas.

