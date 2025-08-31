Metro cierra estación de Línea 4 por presencia de barristas asistentes al Superclásico en el Monumental
Por CNN Chile
31.08.2025 / 13:44
La suspensión del servicio en esa parada se enmarca en los protocolos de seguridad habituales previos a partidos de alta convocatoria.
Metro de Santiago anunció el cierre temporal de la estación Protectora de la Infancia, ubicada en la Línea 4, debido a la presencia de barristas en las inmediaciones durante la tarde de este domingo.
La medida se tomó de cara al inicio del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, que se juega en el Estadio Monumental de Macul.
A las 13:20 horas, el sistema de transporte capitalino informó que la estación permanecería cerrada y que los trenes no harían detención en dicha parada.
Sin embargo, no entregaron mayores detalles sobre la situación con los barristas.