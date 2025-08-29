País transporte

Metro anuncia normalización del servicio tras cierre de 7 estaciones de la Línea 4 por accidente en Príncipe de Gales

Por CNN Chile

29.08.2025 / 08:58

{alt}

Metro reportó se dio por superada la contingencia y que la Línea 4 estará operando con normalidad.

Siete estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago fueron cerradas esta mañana por un accidente ocurrido en la Estación Príncipe de Gales.

A las 8:29 horas, la cuenta oficial de Metro reportó que la línea sólo operaba entre estaciones Puente Alto y Grecia.

De esta forma, las estaciones cerradas al público son:

      • Tobalaba
      • Cristóbal Colón
      • Francisco Bilbao
      • Príncipe de Gales
      • Simón Bolívar
      • Plaza Egaña
      • Los Orientales

Fin de la contingencia

A las 9:49 horas, desde la propia cuenta de Metro de Santiago dieron a conocer que concluyó la contingencia y que la Línea 4 opera con normalidad.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Vocero programático de Matthei: Jara es la "continuidad de un mal Ejecutivo" y Kast sería "un gobierno de minoría"
Lollapalooza Chile 2026: ¿Cómo prevenir estafas al comprar entradas?
Sabrina Carpenter hace audaz advertencia sobre su nuevo disco Man's Best Friend: "No es para mojigatos"
Dirección del Trabajo recuerda que no corresponde aplicar sanciones o despidos por atrasos tras falla en el Metro
Cierre de estaciones en el Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuándo se paga?