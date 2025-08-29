Metro anuncia normalización del servicio tras cierre de 7 estaciones de la Línea 4 por accidente en Príncipe de Gales
Por CNN Chile
29.08.2025 / 08:58
Metro reportó se dio por superada la contingencia y que la Línea 4 estará operando con normalidad.
Siete estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago fueron cerradas esta mañana por un accidente ocurrido en la Estación Príncipe de Gales.
A las 8:29 horas, la cuenta oficial de Metro reportó que la línea sólo operaba entre estaciones Puente Alto y Grecia.
De esta forma, las estaciones cerradas al público son:
- Tobalaba
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Príncipe de Gales
- Simón Bolívar
- Plaza Egaña
- Los Orientales
Fin de la contingencia
A las 9:49 horas, desde la propia cuenta de Metro de Santiago dieron a conocer que concluyó la contingencia y que la Línea 4 opera con normalidad.