Metro anuncia normalización del servicio tras cierre de 7 estaciones de la Línea 4 por accidente en Príncipe de Gales

Metro reportó se dio por superada la contingencia y que la Línea 4 estará operando con normalidad.

Siete estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago fueron cerradas esta mañana por un accidente ocurrido en la Estación Príncipe de Gales.

A las 8:29 horas, la cuenta oficial de Metro reportó que la línea sólo operaba entre estaciones Puente Alto y Grecia.

De esta forma, las estaciones cerradas al público son:

Tobalaba
Cristóbal Colón
Francisco Bilbao
Príncipe de Gales
Simón Bolívar
Plaza Egaña
Los Orientales

❌️Cristóbal Colón

❌️Francisco Bilbao

❌️Príncipe de Gales

❌Simón Bolivar

❌Plaza Egaña

08:32 hrs.



Fin de la contingencia

A las 9:49 horas, desde la propia cuenta de Metro de Santiago dieron a conocer que concluyó la contingencia y que la Línea 4 opera con normalidad.